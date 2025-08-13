ABD'den 175 milyar dolarlık Altın Kubbe: Dört katmanlı olacak

Dev projenin detayları ilk kez ortaya çıktı...

Reuters tarafından ilk kez bildirilen projeyle ilgili ABD hükümetinin slayt sunumuna göre, Trump yönetiminin amiral gemisi Altın Kubbe füze savunma sistemi, biri uydu tabanlı ve üçü karada olmak üzere dört katmandan oluşacak.

ABD anakarası, Alaska ve Hawaii'de 11 kısa menzilli batarya bulunacak.

HALA BELİRSİZLİKLER VAR

Sistemin maliyeti 175 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ancak slaytlar, sistem için gerekli olan fırlatıcı, önleyici, yer istasyonu ve füze üslerinin sayısı henüz belirlenmediği için projenin temel mimarisi üzerinde hâlâ belirsizliklerin olduğunu gösteriyor.

Bir ABD yetkilisi, "Çok paraları var, ancak henüz ne kadara mal olacağına dair bir hedefleri yok." dedi.

Şimdiye kadar Kongre, temmuz ayında kabul edilen Trump'ın vergi ve harcama tasarısında Altın Kubbe için 25 milyar dolar ayırdı.

2026 başkanlık bütçe talebinde ise 45,3 milyar dolar daha ayrıldı.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'NDEN DAHA BÜYÜK

Amerika Birleşik Devletleri için çok katmanlı bir füze savunma kalkanı olarak tasarlanan Altın Kubbe, İsrail'in Demir Kubbe sisteminden esinlendi ancak koruyacağı coğrafya ve karşılaşacağı çeşitli tehditlerin karmaşıklığı nedeniyle çok daha büyük bir sistem.

Slaytlara göre, sistem mimarisi dört entegre katmandan oluşuyor.

Füze uyarı ve izleme ile füze savunması için uzay tabanlı algılama ve hedefleme katmanı ve füze önleyiciler, radar dizileri ve potansiyel olarak lazerlerden oluşan üç kara tabanlı katman.

Sürpriz olan ise sunumda yer alan haritaya göre Orta Batı'da bulunan, Lockheed Martin (LMT.N) tarafından üretilen Yeni Nesil Önleyiciler (NGI) için yeni bir büyük füze sahasıydı.

Bu saha, Lockheed tarafından üretilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) Aegis sistemleri ile birlikte 'üst katman'ın bir parçası olacak.

UZAY TABANLI ÖNLEYİCİLER KULLANACAK

Altın Kubbe'nin temel hedeflerinden biri, füzelerin Dünya atmosferinde yavaş ve öngörülebilir bir şekilde yükseldiği 'itme aşaması' sırasında hedefleri vurmak.

Bunun yerine, gelen füzeleri daha hızlı bir şekilde önleyebilen uzay tabanlı önleyiciler kullanmayı amaçlıyor.

Sunumda, Amerika Birleşik Devletleri'nin 'hem önleyiciler hem de yeniden giriş araçları geliştirdiği' ancak düşman füzesini hedef alırken yeniden giriş sıcağına dayanabilecek bir araç geliştirmediği vurgulandı.

'Alt katman' ve 'Sınırlı Alan Savunması' olarak adlandırılan son savunma hatları, yeni radarlar ve Patriot füze savunma sistemi gibi mevcut sistemler ile tüm tehdit türlerine karşı mevcut ve gelecekteki önleyicileri fırlatacak yeni bir “ortak” fırlatıcıyı içerecek.

Bu modüler ve taşınabilir sistemler, hazırlanan sahalara olan bağımlılığı en aza indirecek şekilde tasarlanacak ve birden fazla sahada hızlı bir şekilde konuşlandırılabilecek.

İLK SİSTEM TASARIMI BEKLENİYOR

Geçen ay Altın Kubbe projesinin başına getirildiği onaylanan Uzay Kuvvetleri Generali Michael Guetlein'in, 17 Temmuz'daki onayından itibaren 30 gün içinde bir ekip kurması, 60 gün içinde ilk sistem tasarımını sunması ve 120 gün içinde uydu ve yer istasyonu detaylarını da içeren tam bir uygulama planı sunması gerekiyor.