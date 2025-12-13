ABD’den Belarus’a potasyom yaptırımı kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump’ın Belarus Özel Temsilcisi John Coale ile başkent Minsk’te bir araya geldi. İki gün süren temasların ardından açıklama yapan Coale, görüşmeleri “oldukça verimli” olarak nitelendirdi ve Washington ile Minsk arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"YAPTIRIMLAR KALKIYOR, MAHKUMLAR SERBEST"

Coale, yapılan görüşmelerde somut adımlar atıldığını belirterek, “Yaptırımlar kaldırılıyor, mahkumlar serbest bırakılıyor. Diyalog ilerledikçe ilişkilerimiz de güvene dayalı bir sürece evriliyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin, Belarus’un önemli ihracat kalemlerinden biri olan ve gübre üretiminde kritik rol oynayan potasyuma yönelik yaptırımları derhal kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı.

UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

ABD’li Özel Temsilci, Lukaşenko ile yapılan görüşmelerde Ukrayna’daki savaşın ve Belarus’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürütülebilecek olası müzakerelerde nasıl bir rol oynayabileceğinin de ele alındığını aktardı. Coale, ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ilerleyen dönemde başka yaptırımların da kaldırılabileceğini belirtti.

BELARUS'TAN AF KARARI: 123 MAHKUM SERBEST

Diplomatik temasların ardından Belarus yönetimi, aralarında 2020 protestoları sonrası tutuklanan muhalif isimlerin de bulunduğu 123 mahkumun affedildiğini duyurdu. Serbest bırakılanlar arasında muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova ile Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Ales Bialiatski’nin de yer aldığı bildirildi.

Özgürlüğüne kavuşan bir grup mahkumun, daha sonra ABD’nin Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki Büyükelçiliği’nde karşılandığı kaydedildi.

DHAA ÖNCE DE AF GELMİŞTİ

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ABD Başkanı Trump’ın siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çağrılarının ardından geçtiğimiz eylül ayında da 52 mahkum için af kararı alındığını açıklamıştı. Bu son gelişme, iki ülke arasında yeni bir diplomatik sürecin kapısını aralayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.