Hizbullah lideri Kasım: Ateşkese bağlıyız, silah bırakmayacağız

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen bir etkinliğe video konferans yoluyla katılarak açıklamalarda bulundu. Kasım, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından yeni bir sürecin başladığını ifade etti.

Ateşkese bağlı kaldıklarını dile getiren Kasım, buna karşın İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü öne sürdü.

"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ"

Kasım, Lübnan ordusuyla iş birliğine açık olduklarını belirtmekle birlikte, Hizbullah’ın silahlarını teslim etmeyeceğini yineledi. Bu konuda geri adım atmayacaklarını vurgulayan Kasım, silahların örgüt açısından temel bir güvenlik unsuru olduğunu savundu.

DEVLETE "TAVİZ VERMEYİN" ÇAĞRISI

Açıklamasında Lübnan yönetimine de seslenen Kasım, İsrail ile yürütülen müzakerelerde herhangi bir taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Mevcut hesapların ve atılan adımların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

SİLAHLARIN DEVLET TEKELİNDE TOPLANMASI TARTIŞMASI

Lübnan’da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya “silahların yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin bir plan hazırlama” görevi vermişti. Bu karar, Hizbullah’ın silahlı varlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN HİZBULLAH'A ELEŞTİRİ

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, dün yaptığı açıklamada Hizbullah’ın silahlarının İsrail saldırılarını engellemediğini savundu. Recci, “Ulusal çıkarlar doğrultusunda devlet, Hizbullah’la silahlarını teslim etmesi için diyalog yürütüyor ancak Hizbullah şu ana kadar bunu reddediyor. Hizbullah silahını teslim etmeli.” ifadelerini kullanmıştı.