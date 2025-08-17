ABD'den Gazze adımı: Ziyaretçi vizesi durduruldu

ABD, Gazze halkına yönelik tüm ziyaretçi vizesi türlerinin verilmesini durdurduğunu açıkladı.

"GAZZELİ BİREYLERE TÜM ZİYARETÇİ VİZELERİNİ DURDURUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.