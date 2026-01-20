Suriye'de yeniden anlaşma sağlandı: 10 Mart Mutabakatı'ndan bu yana çok şey değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara olurken birleşik ve bütün bir Suriye için harekete geçildi.

Bu kapsamda ülkenin kuzeyinde belli bir alanı kontrol eden terör örgütü SDG/YPG ile 10 Mart Mutabakatı imzalandı.

10 MART MUTABAKATI

10 Mart mutabakatı, etnik ve dini kimlik ayrımı gözetilmeksizin tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve devlet kurumlarına katılımının güvence altına alınmasını ve Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tüm anayasal haklarıyla tanınmasını içeriyordu.

Anlaşma kapsamında SDG, petrol ve gaz sahaları, sınır kapıları ve cezaevleri dahil kontrol ettiği alanları devlete devretmeyi ve Suriye’nin güvenliği ile birliğine yönelik tehditlere karşı hükümetle birlikte hareket etmeyi kabul etti.

Mutabakat ayrıca yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşünü, nefret söylemi ve ayrılık çağrılarının reddini ve maddelerin 2025 sonuna kadar hayata geçirilmesi için komiteler kurulmasını öngördü.

ANLAŞMAYA UYULMADI

Terör Örgütü SDG/YPG'ye anlaşmaya uyması için 31 Aralık 2025'e kadar süre verildi.

Ancak terör örgütünün verilen süre içerisinde anlaşmaya uymaması Suriye ordusuna harekete geçirdi.

ASKERİ OPERASYON BAŞLATILDI

İlk olarak Halep'e operasyon başlatan Suriye ordusu, SDG/YPG kontrolündeki 3 mahalleyi geri aldı.

Daha sonra, Fırat batısına doğru harekete geçen yönetim Rakka, Tabka ve Deyrizor'da terör örgütünü çıkarmayı başardı.

ENERJİ KAYNAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapan Deyrizor, 11 Aralık 2024 tarihinde büyük ölçüde Suriye ordusunun eline geçmişti.

Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı.

Ülkede petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasına ipotek koyan terör örgütü, petrol satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyordu.

Operasyon sonrası, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.

RAKKA ELE GEÇİRİLİNCE ATEŞKES İMZALANDI

Rakka'da halk teröristlerden kurtulmayı kutlarken, Şam yönetimi YPG/SDG ile yeni bir anlaşmaya vardı.

Bunun üzerine Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir ateşkes imzalandı.

Haberi, Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara duyurdu.

Şara açıklamasında "Devlet kurumları SDG'nin kontrolündeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete girecek" dedi.

YENİDEN MASADAN KALKTILAR

Anlaşmayı imzalamak için Şam'a gelen YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, burada bir kez daha fikir değiştirerek 5 saatlik görüşme sonunda masadan kalktı.

Bunun üzerine Suriye Ordusu, Haseke'ye doğru harekete geçti.

AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN ANLAŞMAYA VARILDI

Ülkedeki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, ilerlemeye devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG, Haseke'de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

4 GÜN SÜRE VERİLDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'ye Haseke için ayrıntılı bir idari ve askeri mekanizma geliştirmesi için 4 gün süre verdiğini açıkladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları ise şöyle:

- Suriye güçleri Haseke ve Kamışlı şehirlerinin merkezlerine girmeyecek

- Kamışlı şehri de dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin zaman çizelgesi ve ayrıntılar daha sonra görüşülecek

- Anlaşma gereği Suriye askeri güçlerinin Kürt köylerine girmeyeceği ve bu köylerde bölgedeki yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı kuvvetin bulunmayacak

- Abdi, SDF'den Savunma Bakan Yardımcılığı pozisyonu için bir aday, Haseke Valiliği pozisyonu için bir aday, Halk Konseyi'nde temsil edilecek kişilerin isimleri ve Suriye devlet kurumlarında istihdam edilecek kişilerin listesini önerecek

-Anlaşmanın uygulanmasına bugün saat 20:00'den itibaren başlanacağı belirtildi.

-Anlaşmanın ardından ise 4 gün boyunca ülke genelinde ateşkes ilan edildi.