ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması

AA

İsrail'in saldırdığı Gazze'de insanlık dışı manzaralar yaşanmaya devam ediyor.

45 binden fazla masumun katledildiği Filistin'de iki ülke arasında ateşkes bekleniyor.

İsrail tarafından sürekli farklı bir bahaneyle reddedilirken, ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Görevden ayrılmadan önceki son resmi ziyaretini Fransa'ya yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Paris'teki temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"GAZZE'DE ATEŞKESE ÇOK YAKINIZ"

Burada İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için de değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Orta Doğu'da ateşkese ve rehineler konusunda anlaşmaya çok yakınız." dedi.

Blinken, şu ifadeleri kullandı.

Umarım (hükümetin) kalan zamanımızda bunu başarabiliriz ancak başaramazsak Başkan (Joe) Biden’ın ateşkes-rehine anlaşması için ortaya koyduğu plan gelecek (Donald Trump) yönetimine devredilecek.



Ve bu anlaşmayı elde ettiğimizde, ve elde edeceğiz, bunun Başkan Biden’ın mayıs ayında dünyaya sunduğu plan temelinde olacağına inanıyorum.

Öte yandan Blinken, Lübnan’da yakın zamanda İsrail birliklerinin üçte birinden fazlasının ülkenin güneyinden çekildiği ve ateşkesin “kalıcı barışa doğru bir köprü olabileceğini" düşündüğünü söyledi.

"SURİYE'DE GERÇEK BİR UMUT DOĞDU"

Suriye’de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra “gerçek bir umut” doğduğunu belirten Blinken, ABD ve Fransa’nın “egemen ve refah” bir Suriye için birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

TÜRKİYE DETAYI: TERÖR KONUSUNDA ABD MÜTTEFİKİYLE ÇOK YAKIN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Ayrıca Blinken, Türkiye'nin PKK ve terör konusunda meşru endişelerinin olduğunu ve ABD’nin müttefiki Türkiye ile çok yakın şekilde çalıştığını söyledi.