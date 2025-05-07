ABD'den Grönland hamlesi: İstihbarat faaliyetlerini artırdı

AA

ABD yönetiminin, Grönland'a yönelik kararları ve açıklamaları gündem olmaya devam ediyor.

ABD yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma isteğini açıkça dile getirmişti.

Yaşanan yeni gelişmede The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD yönetimi, Trump'ın açıklamasının ardından istihbarat kurumlarından Ada'da ABD yanlısı yerel aktörlerin tespit edilmesini istedi.

"TRUMP, ABD'NİN GRÖNLAND'IN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA CİDDİ ENDİŞELERİ OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİ"

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yönetiminde bir araya gelen bazı üst düzey yetkililer, geçen hafta istihbarat birimlerinin başkanlarına Grönland'daki bağımsızlık hareketleri ile Ada'daki ABD madencilik faaliyetlerine yönelik kamuoyunun tutumu hakkında daha fazla bilgi toplanması talimatı verdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt'in, "Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti." ifadesine yer verildi.

TRUMP'IN GRÖNLAND'I SATIN ALMA ARZUSUNU GERÇEKLEŞTİRME YÖNÜNDE ATILAN İLK SOMUT ADIM

Söz konusu gelişmeler, Başkan Trump'ın daha önce dile getirdiği Grönland'ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU

Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren yaptığı açıklamalarda, Grönland'a ilişkin olarak "satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma" gibi ifadeler kullanmıştı.

Mart ayında Kongre'ye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.