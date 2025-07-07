ABD'den HTŞ kararı: 'Terör örgütü' listesinden çıkarıldı

ABD'den yeni bir hamle geldi...

ABD Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü sunduğu yazıda, daha önce Suriye merkezli olan El-Nusra Cephesi’nin “yabancı terör örgütü” olarak sınıflandırılmasına ilişkin alınan karara yer verdi.

Sunulan yazıda, Başkan Donald Trump yönetiminin El Nusra Cephesi olarak da bilinen Hayat Tahrir el-Şam'ın yabancı terör örgütü statüsünü kaldırdığı duyuruldu.

KARARIN, SALI GÜNÜ RESMİ OLARAK YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

Alınan karar, Washington'un Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletme yönündeki adımları sırasında atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

23 Haziran tarihli muhtıra, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalandı ve Salı günü resmi olarak yayımlanmadan önce Federal Sicil'in ön izlemesinde yayınlandı.

"YABANCI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANMASINI İPTAL EDİYORUM"

Rubio, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Başsavcı ve Maliye Bakanı ile istişare ederek, El Nusra Cephesi'nin, diğer adıyla Hayat Tahrir el-Şam'ın (ve diğer takma adların) Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlanmasını iptal ediyorum.

Öte yandan, karara ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.