Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Komşu'da siyasi kriz...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ulusa sesleniş konuşmasında görevinden istifa edeceğini duyurdu.

2027 yılı ocak ayına kadar sürmesi beklenen görev süresini erken sonlandırma kararı alan Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi’ne sunacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞA GEÇECEK

Anayasa Mahkemesi’nin istifayı onaylaması halinde, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Iotova üstlenecek.

Ülkede kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bu geçici görevlendirme yürürlükte olacak.

KENDİ PARTİSİNİ KURACAK İDDİASI

Radev’in istifa kararı, uzun süredir gündemde olan kendi siyasi partisini kurarak yaklaşan parlamento seçimlerine katılacağı yönündeki iddiaları artırdı.

2016 yılında cumhurbaşkanı seçilen ve 2021’de ikinci kez göreve gelen Radev, siyasi hedeflerinin zamanla genişlediğini daha önce çeşitli açıklamalarında dile getirmişti.