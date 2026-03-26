ABD’den Irak’ta vatandaşlarına uyarı: Ülkeden ayrılın

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseliyor. Irak, hem ABD hem de İran yanlılarının hedef aldığı tek ülke konumunda bulunuyor. Bu durum, ülkedeki ABD varlıklarını ve vatandaşlarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

BÜYÜKELÇİLİKTEN SEYAHAT UYARISI

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, artan riskler nedeniyle vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, Irak hava sahasında füze, insansız hava aracı ve roket tehlikesinin devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, Bağdat’taki büyükelçilik ve Erbil’deki başkonsolosluğa gitmeme uyarısı yapıldı.

"KARA YOLU İLE ÇIKIN"

Hava sahasının kapalı olması nedeniyle ülkeden ayrılacakların Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan veya Türkiye’ye kara yoluyla geçmeleri tavsiye edildi. Yetkililer, mevcut gerilimin seyahat ve güvenlik planlarını etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.