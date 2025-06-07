ABD'den İran bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı

DHA

ABD ve İran arasındaki 'nükleer' anlaşması bir türlü sağlanamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Mayıs’ta İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini ifade ederek, kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

"YÜZLERCE YOL VAR"

ABD ile müzakere sürecinin başarısız olma ihtimaline değinen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, aynı gün "Sorunları çözebileceğimize inanmalıyız.

Bizimle müzakere etmezler ve yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz. Yüzlerce yol var." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Taraflar bu konuda temaslarını sürdürürken yaptırım krizine bir yenisi eklendi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong’daki bazı kuruluşları da kapsıyor.