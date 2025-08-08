ABD'den İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı.
İran'ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi.
FİNANS VE BİLİŞİM ŞİRKETLERİ HEDEFTE
Hedef alınanlar arasında finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada bu kuruluşlardan birinin 'İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı' ifade edildi.
ABD'nin İran'ın 'yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği' kaydedildi.