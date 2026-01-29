ABD'den İran'a nükleer tehdit

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sürerken, iki taraftan peş peşe açıklamalar geliyor.

ABD'nin askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı merak konusu iken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

"İRAN NÜKLEER KABİLİYET PEŞİNE DÜŞMEMELİ"

İran'ı tehdit eden Hegseth, Venezuela'da Maduro'ya yapılan operasyonu örnek vererek şunları söyledi:

İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler

"AKSİ HALDE HAZIRIZ, TIPKI VENEZUELA'DA YAPTIĞIMIZ GİBİ"