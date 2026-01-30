İran, ABD donanması yakınlarında Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor.

ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'a askeri saldırı düzenleyebileceği yönündeki beklentiler artarken bölge diken üstünde...

Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı yetkili, İran donanmasının birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile tatbikatlara başlayacağını açıkladı.

ABD donanması da İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Donald Trump'ın talimatıyla Umman Denizi yakınlarına konuşlanmıştı.

ABD SAVAŞ BAKANI: HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray'daki kabine toplantısına katılan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Nükleer silah programını gerekçe göstererek İran'a yüklenen Hegseth, "İran'a anlaşma yapması için tüm seçeneklerin sunulduğundan emin olun. Artık nükleer kapasite peşinde koşmamalılar" şeklinde konuştu.

ABD ordusunun Trump'ın vereceği her türlü talimatı yerine getirmeye hazır olduğunu dile getiren Hegseth, diplomasi başarısız olursa askeri seçeneklerin masada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"Başkan'ın Savaş Bakanlığı'ndan beklediği her şeyi yerine getirmeye hazır olacağız" diyen Hegseth, İran konusunda ABD çıkarlarını korumak için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

TRUMP: İRAN'A DOĞRU DEVASA BİR ARMADA İLERLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımda İran'a doğru 'devasa bir armadanın ilerlediğini' belirterek Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde 'daha kötü bir saldırı yapılacağı' konusunda uyarmıştı.

Trump, söz konusu armadanın Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" ifadelerini kullanmıştı.