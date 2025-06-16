ABD'den 'İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeyin' uyarısı

AA

Orta Doğu'da yaşanan gerilim artıyor...

İran tarafından fırlatılan bir füze, ABD'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğine isabet etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Amerikan üslerine saldırı olursa, ordumuzun tüm gücüyle karşılık veririz' açıklamasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşen olay, ABD'nin bölgedeki çatışmalara daha da karışacağı endişelerini artırdı.

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bu saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi.

SEYAHAT UYARISI YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-İran geriliminin artması üzerine daha önceki seyahat uyarısının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da, bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle acil olmayan Amerikan personelinin aileleriyle birlikte bölgeden ayrılışına izin verildiği hatırlatılarak, güvenlik riskinin iyice artması üzerine İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.