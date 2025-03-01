ABD'den İsrail'e 3 milyar dolarlık yeni silah satışına onay

İHA

ABD, Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail'e askeri yardımını sürdürüyor.

Biden döneminde sivillere karşı kullanılacağı için iptal edilen yaklaşık bir tonluk MK-84 bombaları, Trump yönetimi tarafından İsrail'e ulaştırılmıştı.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürürken, ABD yeni bir silah satışına daha onay verdi.

İSRAİL'E 3 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞINA ONAY

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'e yaklaşık 3 milyar değerinde yeni silah satışlarına onay verdiği duyuruldu.

ÖLÜMCÜL MK-84 BOMBASINA DA ONAY ÇIKTI

Toplamda 3 farklı silah satışının onayı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunulduğu ifade edildi.

Satışlardan birinin 2.4 milyar dolar değerinde 35 bin 500'den fazla MK-84 ve BLU-117 bombası ile 4 bin Predator savaş başlığı, diğerinin 675.7 milyon dolar değerinde mühimmat, üçüncüsünün ise 295 milyon dolar değerindeki D9R ve D9T Caterpillar buldozer ve ilgili ekipmanların satışını içerdiği kaydedildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN İSRAİL'E İKİNCİ SİLAH SATIŞI

Söz konusu silah satışı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu ay İsrail'e verdiği 2. satış paketi olarak kayıtlara geçti.