ABD'den İsrail'e 8 milyar 600 milyon dolarlık silah yardımı

ABD'nin İsrail'e yardımları sürüyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

8,6 MİLYAR DOLARLIK SİLAH YARDIMI

İkilinin görüşmesinin ardından Pentagon, İsrail'e 8 milyar 600 milyon dolarlık silah yardımı yapılacağını açıkladı..

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, testi, üretimi ve teslimatını kapsamakta olup, ek 25 adet F-15IA uçağı için de opsiyon içermektedir." denildi.

EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİSİ

Pentagon, sözleşmenin İsrail'e yapılan yabancı askeri satışları kapsadığını söyledi. ABD, uzun zamandır Orta Doğu'daki en yakın müttefikine en büyük silah tedarikçisi konumunda.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamındaki işler St. Louis' de gerçekleştirilecek ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.