ABD'den Litvanya'daki eğitim kazasına ilişkin yeni açıklama

AA

Litvanya'da eğitim kazası meydana geldi..

Kaza sonrası, ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, kaybolan 4 askerden 3'ünün ölü bulunduğunu duyurmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

4 ASKERDEN SONUNCUSUNUN DA CESEDİNE ULAŞILDI

Leavitt, söz konusu kazada kaybolan son askerin cesedine de ulaşıldığını doğrulayarak, "Bu, bizi güvende tutmak için her gün dünyanın dört bir yanında hayatlarını riske atan cesur askerlerimizin özverili fedakarlıklarının çarpıcı bir göstergesidir." dedi.

NE OLMUŞTU

3. Piyade Tümeni'nin 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibi'nde görevli askerlerin 25 Mart'ta hareketsiz bir taktik aracı çekmeye çalışırken kaybolduğu, M88A2 Hercules tipi aracın, ertesi gün eğitim alanının yakınlarındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamura batmış halde bulunduğu açıklanmıştı.

ABD kuvvetleri, Litvanya'da NATO müttefikleriyle düzenli olarak ortak eğitim tatbikatlarına katılıyor.