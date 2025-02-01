ABD'den Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi kararı

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın brifinginde ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği ilave gümrük vergilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Leavitt, Trump'ın daha önce ifade ettiği konuya ilişkin ABD'nin 1 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ilk kez net bir şekilde teyit etti.

Trump, 20 Ocak günü yaptığı açıklamada Kanada ve Meksika ile ticarette açık verdiklerini ve ABD'nin bu konuda haksız yere para kaybettiğini savunmuş ve bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söylemişti.

AB'YE DE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, birçok ülke ile ikili ticari ilişkilerde kendilerine kötü davranıldığını ve para kaybettiklerini savunarak başta Meksika, Kanada ve Çin olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi.

"Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz, yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle uygulayacağım. Avrupa Birliği, bize oldukça kötü davrandı" değerlendirmesini yaptı.

Trump, Kanada petrolüne de aynı tarifeyi uygulayıp uygulamayacağına ilişkin bir soruya ise "Muhtemelen bu konuda tarifeyi biraz düşüreceğim. Petrolde yüzde 10'a düşüreceğimizi düşünüyoruz" derken ABD'nin tarihte hep gümrük vergileri ile zengin olduğunu ve kendisinin bu anlayışa döndüğünü ifade ederek çip, petrol, doğalgaz, çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra da gümrük vergisi koyabileceğini dile getirdi.

"Sonunda çiplere gümrük vergisi koyacağız. Petrol ve doğalgaza da gümrük vergisi koyacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek. Şubat ayının 18'i civarını düşünün. Çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra gümrük vergileri koyacağız" diyen Trump, ABD'ye gümrük vergisi uygulayan ülkelere kendilerinin de gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtti.