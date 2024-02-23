ABD'den Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirdi

AA

Rus muhalif Aleksey Navalny'nin ölmesinin ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın ikinci yılı arifesinde yayımladığı mesajda, Navalny'nin ölümü nedeniyle Moskava'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

500'den fazla yeni yaptırım

Biden, Navalny'nin ölümü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı nedeniyle, Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım uygulanacağını belirtti.

"Putin'in daha bedeller ödemesini sağlayacak"

Yaptırımların, Rusya'nın finans ve savunma sektörünün yanı sıra "Navalny'nin hapsedilmesiyle bağlantılı" kişileri kapsayacağını vurgulayan Biden, "Yaptırımlar Putin'in yurt dışındaki saldırganlığı ve yurt içindeki baskısı için daha da ağır bir bedel ödemesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, yaptırımların yanı sıra Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirildiğini kaydetti.

Paket, Rusya'nın 2022'de on binlerce insanı öldüren ve şehirleri yok eden Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD ve müttefikleri tarafından Moskova'ya yönelik açıklanan binlerce yaptırımın sonuncusu olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)