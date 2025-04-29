ABD'den Rusya'ya savaşın bir an önce sona erdirilmesi çağrısı

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio ve Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 25 Nisan'da Moskova'da yaptığı görüşmeleri ve barış anlaşması yolunda bundan sonra atılacak adımları ele aldı.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Açıklamada, "Bakan Rubio, görüşmede bundan sonra atılacak adımları değerlendirdi ve savaşın hemen sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD, bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi konusunda ciddidir" ifadesine yer verildi.