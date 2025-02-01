ABD'den Suriye açıklaması: Donald Trump hakkını saklı tutmaktadır

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Düzenlediği basın brifinginde konuşan Leavitt, "ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki soruya, "Bu soru önceki gün Başkan Donald Trump'a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır" diye cevap verdi.

"SURİYE KONUSUNDA BİR KARAR VERECEĞİZ"

Trump, konuyla ilgili açıklamasında Suriye'den asker çekeceğine yönelik bir değerlendirme yapmadan, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.