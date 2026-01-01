ABD’den Tayvan’a yeni silah adımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Savunma Bakanlığı, Tayvan’a yönelik askeri destek kapsamında yeni bir silah satış sürecini başlattı. Pentagon, ABD’li savunma sanayi devi Lockheed Martin ile 328,5 milyon dolar tavan bedelli bir ön sözleşmeye imza atıldığını duyurdu.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN SENSÖR TEDARİKİ

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre söz konusu ön sözleşme, Tayvan Hava Kuvvetleri’nin “acil operasyonel ihtiyaçlarını” karşılamaya yönelik olarak hazırlandı. Anlaşma kapsamında 55 adet “Legion” tipi kızılötesi arama ve takip sensör podu, bu sistemlere ait işlemciler ile pod ve işlemci konteynerlerinin tedarik edilmesi planlanıyor.

Sözleşme bedelinin 157,3 milyon dolarlık kısmının yabancı askeri satış (Foreign Military Sales) fonları kapsamında karşılanacağı bildirildi.

ÇALIŞMALAR ABD'DE YÜRÜTÜLECEK

Pentagon, proje kapsamında yürütülecek çalışmaların Florida eyaletinde gerçekleştirileceğini, sözleşmenin ise 30 Haziran 2031 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

ABD'DEN TAYVAN'A REKOR SİLAH PAKETİ

ABD, geçtiğimiz ay Tayvan’a yönelik şimdiye kadarki en büyük silah satış paketlerinden birine de onay vermişti. Pentagon, 18 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Tayvan için 11,1 milyar dolarlık silah satışına yeşil ışık yakıldığını duyurmuştu.

HIMARS VE JAVELİN DE PAKETTE

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu büyük satış paketinin HIMARS sistemleri, obüsler, Javelin tanksavar füzeleri, Altius dolaşan mühimmat dronları ile çeşitli askeri ekipman ve yedek parçalardan oluşan 8 ayrı unsuru kapsadığı belirtilmişti.

Pentagon, bu satışların Tayvan’ın savunma kapasitesini güçlendirirken ABD’nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına da katkı sağladığını vurgulamıştı.