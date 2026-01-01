Trump, elindeki morlukların nedenini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuna ilişkin son dönemde artan iddialara yanıt vererek, doktorlarının önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin kullandığını ve elindeki morlukların bunun sonucu olduğunu açıkladı.

"DÜZENLİ VE YÜKSEK DOZDA ASPİRİN KULLANIYORUM"

Trump, Wall Street Journal’a verdiği röportajda, kamuoyunda tartışma konusu olan sağlık durumuna açıklık getirdi. Telefonla soruları yanıtlayan Trump, elindeki morlukların nedeninin düzenli ve yüksek doz aspirin kullanımı olduğunu ifade etti.

"KANIMIN İNCE AKMASINI İSTİYORUM"

Aspirini kanı inceltici etkisi nedeniyle tercih ettiğini söyleyen Trump, “Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar. Kalbimden kalın değil, ince ve güzel kanın akmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Trump, yaklaşık 25 yıldır düzenli aspirin kullandığını da dile getirdi.

BACAK ŞİŞLİĞİ VE SPOR AÇIKLAMASI

Röportajda bacaklarındaki şişliklere karşı özel çorap denediğini ancak bundan hoşlanmadığı için kullanmayı bıraktığını belirten Trump, uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini de söyledi. Trump, koşu bandı gibi egzersizlerin kendisine uygun olmadığını kaydetti.

"UYUMUYORUM, GÖZLERİMİ DİNLENDİRİYORUM"

Bazı toplantılarda uyukladığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, yalnızca gözlerini dinlendirdiğini savundu. İşitme konusunda ise çok sayıda kişinin aynı anda konuştuğu ortamlarda zorlandığını ifade etti.

SAĞLIK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD medyasında geçtiğimiz günlerde, 79 yaşında göreve başlayan Trump’ın sağ elinde uzun süredir geçmeyen morluklar olduğu yönündeki haberler yeniden gündeme gelmişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, morlukların yoğun el sıkışma trafiği ve düzenli aspirin kullanımından kaynaklandığı belirtilmişti.

SEÇİM DÖNEMİNDEKİ ELEŞTİRİLER HATIRLATILDI

Trump, son başkanlık seçim sürecinde eski Başkan Joe Biden’ı yaş ve sağlık durumu üzerinden eleştirmiş, görevini sürdürmeye uygun olmadığını savunmuştu. Son açıklamalar, bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.