ABD, uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 tekneye saldırdı: 5 kişi hayatını kaybetti

- ABD Güney Komutanlığı, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye saldırı düzenledi.
- Saldırıda toplam 5 kişi hayatını kaybetti.
- Teknelere ilişkin istihbarat, onların uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini doğruladı.
Karayipler'de gergin ortam...
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor.
2 TEKNEYE SALDIRI DÜZENLENDİ
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "terör örgütü olarak belirlenmiş" organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.
Teknelerin vurulduğu bölgeye ilişkin bir bilginin verilmediği açıklamada, istihbarat unsurlarının teknelerin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini doğruladığı bildirildi.
5 KİŞİ ÖLDÜ
Saldırı sonucunda ilk gemide 3, ikinci gemide 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.