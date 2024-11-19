ABD'den Türkiye'ye Hamas uyarısı: İşler eskisi gibi olamaz

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İsrail basını, geçtiğimiz günlerde Hamas'ın bürosunun Katar'dan Türkiye'ye taşınacağına ilişkin yalan haberleri medyaya servis etmişti.

Dışişleri Bakanlığı ve Hamas sözcüleri bu haberlerin gerçeğini yansıtmadığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri ise, basına servis edilen bu yalan haberler konusunda Türkiye'yi "uyardı".

"TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ RAHAT BİR ŞEKİLDE YAŞAYAMAZ"

ABD, Türkiye'yi, Hamas liderliğine ev sahipliği yapmamaları konusunda uyararak Washington'un, terörist örgütün liderlerinin rahat bir şekilde yaşamasını kabul etmediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, çıkan haberi doğrulamadığını ancak bunları yalanlamaya da sebebinin olmadığını söyledi.

"ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAZ"

Washington, Türkiye hükümetine, Hamas ile eskisi gibi iş birliği yapmasının artık mümkün olmayacağını açıkça bildireceğini belirtti.

Miller, bazı Hamas liderlerinin ABD'nin kovuşturmasına uğradığını ve Washington'un bu kişilerin ABD'ye teslim edilmesi gerektiğine inandığını ekledi.