ABD’den Ukrayna’ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna’ya IX. sınıf kapsamındaki yedek parçalar ile ilgili ekipmanların olası satışına onay verdiği bildirildi.

"OPERASYONEL KAPASİTENİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR"

Açıklamada, söz konusu satışın tahmini maliyetinin 185 milyon dolar olduğu belirtilirken, Ukrayna’nın ABD tarafından sağlanan araç ve silah sistemlerinin etkinliğini sürdürebilmesi için yerel destek ve bakım kapasitesini güçlendirmeye acil ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

LOJİSTİK VE SAVAŞ ALANI ETKİNLİĞİNE KATKI

DSCA açıklamasında, yedek parça ve destek ekipmanlarının Ukrayna’nın lojistik kabiliyetlerini geliştirmesinin yanı sıra, sahadaki operasyonel etkinliğe de doğrudan katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.