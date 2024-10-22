ABD’den Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri yardım

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Zelensky, ülkesine destek verdiği için ABD'ye teşekkür etti.

ABD'DEN BİR YARDIM DAHA

Zelensky, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e sağladığı yardımın önemini de vurguladı.

MÜHİMMAT, ASKERİ TEÇHİZAT VE SİLAHLAR İÇİN 400 MİLYON DOLAR

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." dedi.

"50'DEN FAZLA ÜLKEDEN OLUŞAN BİR KOALİSYONLA ÇALIŞIYORUZ"

Ukrayna Savunması Temas Grubunu bir kez daha toplamak istediğini kaydeden Austin, "Ukrayna'nın kazanması için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak üzere 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla çalışıyoruz." diye konuştu.