AB'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Avrupa'da kadın haklarına dair yol haritası niteliğinde bir rapor sundu.

Sunumu sırasında yaptığı konuşmada Lahbib, cinsiyete dayalı şiddet, sağlık hizmetlerinde ayrımcılık, ücret eşitsizliği ve siyasette cinsiyet eşitsizliği gibi konularda AB ülkelerinde mevcut durumun iyileştirilmesine odaklanacağını belirtti.

ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDETE UĞRUYOR

AB'de her üç kadından birinin fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığını söyleyen Lahbib, "Bu bir zehir ve AB'ye yılda 290 milyara (euro) mal oluyor. Rekabet gücümüzü, refahımızı ve sınırlı bütçelerimizi etkiliyor." diye konuştu.

İlgili konuda Lahbib'in sunduğu raporda ise şu ifadeler yer aldı:

AB'de her 3 kadından biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete, her 5 kadından biri partneri ya da bir akrabası tarafından fiziksel veya cinsel şiddete, her 8 kadından biri ise cinsel şiddete maruz kalıyor. Aynı zamanda, kadınlar özellikle dijital alana özgü yeni şiddet biçimleriyle hedef alınıyor. AB'de kadınlara yönelik şiddetin maliyetinin yılda 289 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.