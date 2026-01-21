WSJ: ABD, Orta Doğu’ya savaş uçakları gönderdi, uçak gemisi yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da hükümet karşıtı protestoların ülkeye yayılmasının ardından, 6 ay önce çatışma yaşadığı ABD ile gerilim yeniden arttı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

ASKERİ SEÇENEKLER HALA MASADA

Haberde, Trump’ın yardımcılarından “belirleyici” olarak nitelendirdiği askeri seçenekler talep ettiği ifade edildi. WSJ’ye konuşan ABD’li yetkililer, “Trump’ın geçen hafta İran’a yönelik olası bir saldırıdan geri adım atmasına rağmen, İran yönetiminin protestoculara yönelik sert müdahaleleri ve artan can kayıpları nedeniyle askeri seçenekleri tamamen gündemden çıkarmadığını” kaydetti.

"DAHA GENİŞ KAPSAMLI BİR ASKERİ YIĞINAĞIN BAŞLANGICI OLABİLİR"

Haberde, “Bu görüşmeler, ABD’nin Orta Doğu’ya bir uçak gemisi ve savaş uçakları göndermesiyle eş zamanlı yürütülüyor. Bu konuşlandırmalar, Trump’ın isterse İran’a saldırma gücüne sahip olmasını sağlayacak daha geniş kapsamlı bir askerî yığınağın başlangıcı olabilir.” ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN, IRGC TESİSLERİNİ HADEF ALDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Yetkililere göre Trump, ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir adımının nasıl bir etki yaratmasını istediğini anlatırken defalarca “belirleyici” kelimesini kullandı. Bu yaklaşımın, Pentagon ve Beyaz Saray’da, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı da içerebilecek çeşitli senaryoların masaya yatırılmasına yol açtığı kaydedildi.

Haberde, daha sınırlı askeri seçenekler kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait tesislerin hedef alınmasının da değerlendirildiği belirtildi. Ancak yetkililer, Trump’ın henüz İran’a yönelik bir saldırı emri vermediğini ve nihai kararın belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

"18 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

İran’da hükümet karşıtı protestolarda ölen kişilerin sayısına ilişkin farklı tahminlerin bulunduğu aktarılan haberde, “ABD’li yetkililerin, can kaybının 2 bin ila 3 bin seviyesinin çok üzerinde olabileceğini değerlendirdiği” kaydedildi. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz’un, BM değerlendirmelerine atıfla İranlı yetkililerin 18 bine kadar kişiyi öldürmüş olabileceğini söylediği belirtildi.

837 İDAMIN İPTAL EDİLDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Trump’ın, salı günü İran’a saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya, “İran’la ilgili ne olacağını görmemiz gerekecek.” yanıtını verdiği aktarılan haberde, Trump’ın Washington’un uyarıları sonrası İran’ın geçen hafta 837 kişiyi asma planlarını iptal ettiğini hatırlattığı ifade edildi.

"SAVAŞ UÇAKLARI ÜRDÜN'E İNDİ"

Haberde, “ABD Ordusu’nun Orta Doğu’ya ilave askeri unsurlar sevk etmeye devam ettiği, bu kapsamda ABD’ye ait F-15E savaş uçaklarının 18 Ocak Pazar günü Ürdün’e indiği” bildirildi. “USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de destroyerler, F-35’ler ve elektronik harp uçaklarını içeren bir taarruz grubuyla birlikte Basra Körfezi yönünde ilerlediği” aktarıldı.

ABD’li yetkililer, İran’ın olası misillemelerine karşı Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin de bölgeye konuşlandırılacağını belirtti.

ASKERİ OLMAYAN SEÇENEKLER DE TARTIŞILIYOR

Haberde ayrıca, Trump yönetimi içinde İran’a yönelik askeri olmayan seçeneklerin de tartışıldığı, bunlar arasında protestocuların çevrim içi koordinasyonuna destek verilmesi ve yeni yaptırımların gündeme geldiği kaydedildi.

"YÜCE LİDER'E SALDIRI, İRAN ULUSUNA KARŞI SAVAŞ ANLAMINA GELİR"

Tahran yönetiminin ise ABD’nin İran’ı bombalaması ya da ülke liderliğinin hedef alınması halinde Amerikalılara karşılık verileceğini duyurduğu hatırlatıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, “Ülkemizin Yüce Lideri’ne yönelik herhangi bir saldırı, İran ulusuna karşı topyekun savaş anlamına gelir.” dediği aktarıldı.