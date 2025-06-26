AB’den İsrail’e çağrı: Gazze üzerindeki abluka tamamıyla kaldırılmalı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve insanlık dışı tutumu gelen tepkilere, çağrılara ve kınamalara rağmen devam ediyor.

Son yaşanan gelişmede, AB liderleri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.

YAYINLANAN SONUÇ BİLDİRİSİNE İLİŞKİN DETAYLAR

AB Liderler Zirvesi’nin ardından sonuç bildirisi yayınlandı.

Sonuç bildirisinde, AB liderlerinin Orta Doğu’daki son durumu, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumu ve İran’a ilişkin son gelişmeleri de ele aldığı ifade edildi.

Bildiride, "Avrupa Konseyi, Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve bu yolla düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi çağrısında bulunur" denildi.

İSRAİL'E GAZZE'DEKİ ABLUKAYI TAMAMEN KALDIRMA ÇAĞRISI

AB liderleri tarafından onaylanan metinde, Gazze’deki ağır insani durum, kabul edilemez miktarda sivil kayıpları ve açlığın ulaştığı seviyenin esefle karşılandığı ifade edilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Konseyi, İsrail’e Gazze üzerindeki ablukasını tamamıyla kaldırma, insani yardımların Gazze’ye derhal, geniş çaplı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve dağıtılmasına izin verme, Birleşmiş Milletler (BM), BM kuruluşları ve insani yardım örgütlerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışarak hayat kurtarma ve acıları hafifletmesine olanak sağlaması çağrısında bulunmaktadır.

AB-İSRAİL ORTAKLIK ANLAŞMASI'NA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER

İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine bütünüyle saygı göstermek zorunda olduğu ifade edilen bildiride, "Avrupa Konseyi, İsrail’in AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın 2’inci maddesine uymasına ilişkin raporu not etmekte ve Konseyi, sahadaki gelişmeleri dikkate alarak Temmuz 2025’te bu konudaki görüşmeleri sürdürmeye davet etmektedir" denildi.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERE İLİŞKİN AB POLİTİKASI DA TARTIŞILDI

İsrailli yerleşimcilere ilişkin AB politikasının da tartışıldığı zirvenin sonuç bildirisinde, "Avrupa Konseyi, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, artan yerleşimci şiddeti ve İsrail’in askeri operasyonun ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere yaşanan gerilimi güçlü bir şekilde kınadığını bir kez daha vurgulamaktadır" denildi.

Bildiride, ayrıca aşırılık yanlısı yerleşimciler ile onlara destek veren kişi, kuruluş ve örgütlere karşı atılacak adımlar konusundaki çalışmaların ilerletilmesi çağrısında bulunularak, AB’nin iki devletli çözüme olan desteği de bir kez daha teyit edildi.

İRAN VE İSRAİL'E DE ÇAĞRIDA BULUNULDU

İran-İsrail çatışmalarına değinilen bildiride, İsrail ile çatışmanın sona ermiş olmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek tüm taraflara itidal ve gerilime yol açabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğine ilişkin AB yaklaşımının bir kez daha tekrar edildiği bildiride, şöyle denildi: