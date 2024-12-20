AB'den Mısır'a 1 milyar avroluk destek

AA

Mısır'a yönelik makro finansal yardım paketi hazırlandı.

Paket kapsamında açıklamada bulunan AB Komisyonu, ülkeye 1 milyar avroluk kredi verileceğini bildirdi.

4 MİLYAR AVROLUK İKİNCİ DESTEK

Açıklamada, Mısır'ın mali destek için gereken politika şartlarını yerine getirdiği belirtilerek, ödemenin birkaç güne kadar yapılacağı ifade edildi.

Mali desteğin, Mısır'ın finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve makroekonomik istikrarı sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, 4 milyar avroluk ikinci destek konusunda da AB kurumları arasında görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

"1 MİLYAR AVRO ÖDEME KARARI ALDIK"

AB Komisyonu, mart ayında Mısır'a toplam 5 milyar avro tutarında bir mali yardım teklifi hazırlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Mısır'a reform gündemine eşlik etmesi için 1 milyar avro ödeme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bu yıl Kahire'de AB ile Mısır arasında imzalanan stratejik ve kapsamlı ortaklık anlaşmasını hayata geçirdiklerine işaret eden von der Leyen, Mısır ekonomisine destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.