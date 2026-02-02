AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor.

Taraflar arasında henüz ateşkes konusunda anlaşılamazken Batı ülkeleri, Ukrayna'ya olan desteğini sürdürüyor.

Rusya'ya karşı net pozisyon alan Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kararı aldıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

Von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini kaydederek, “Ukrayna'ya karşı acımasız savaşın dördüncü yılına yaklaşırken, Rusya savaş suçlarını ikiye katlamaya, sivil altyapıyı ve evleri hedef almaya devam ediyor” dedi.

Von der Leyen, ABD ve Kiev'le Ukrayna için refah çerçevesi hazırlama yönünde çalıştıklarını belirtti.

RUSYA'YA 20'NCİ YAPTIRIM PAKETİ

Rusya'ya karşı 20’nci yaptırım paketini çok yakında sunacaklarını vurgulayan von der Leyen, "Bu, Rusya'yı barışa yönelik gerçek bir niyetle müzakere masasına oturması için baskıyı artırmakla ilgilidir" ifadelerini kullandı.