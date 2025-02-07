AB'den Trump'ın UCM'ye yönelik yaptırım kararına yanıt

DHA

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören bir karar aldı.

Trump'ın yaptırım kararı sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA HER ZAMAN ADALETTEN VE ULUSLARARASI HUKUKA SAYGIDAN YANA OLACAKTIR"

Von der Leyen açıklamasında, şu ifadelerde bulundu:

UCM, uluslararası suçlar için hesap verebilirliği garanti altına alır ve dünya çapındaki mağdurların sesi olur. Küresel cezasızlıkla mücadeleyi özgürce sürdürebilmelidir. Avrupa her zaman adaletten ve uluslararası hukuka saygıdan yana olacaktır.

UCM'DEN TRUMP'A KINAMA

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, "UCM, ABD'nin mahkeme yetkililerine yaptırım uygulamayı, bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermeyi amaçlayan başkanlık kararnamesinin yayımlanmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de İsrail'in işlediği savaş ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.