AB'den X uygulamasına 'daha katı' kural koyma kararı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, X uygulamasına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Komisyon, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yapılan araştırma sonucunda, Elon Musk'un sahip olduğu X'in "temel" platform olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, X'in temel platform statüsü için gerekli sayısal eşikleri karşılamasına rağmen işletmeler ve tüketiciler arasında önemli bir "ağ geçidi" olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtildi.

KATI YÜKÜMLÜLÜKLERE TABİ TUTULACAK

AB'nin dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.

X, EŞİK BEKÇİSİ SINIFLANDIRMASINA GİREMEDİ

Bu şekilde sınıflandırılan platformların; rekabeti artıracak, tüketicilere daha fazla seçenek sunacak, hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ve kendi hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutmasını önleyecek yeni kurallara uyması gerekiyordu.

"Eşik bekçisi" konumundaki firmalara, kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.