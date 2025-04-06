ABD'ki Ukraynalıları panikleten 'sınır dışı' mesajı

DHA

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede bulunan bazı Ukraynalılara 'acil' koduyla bir mesaj gönderdi. Mesajda, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendilerine sağlanan 'geçici yasal statülerinin' iptal edildiği ve 7 gün içinde ABD'den ayrılmaları gerektiği bildirildi.

"MESAJ YANLIŞLIKLA GÖNDERİLDİ"

Ancak İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yazılı bir açıklama yaparak, bu mesajın yanlışlıkla gönderildiğini duyurdu. MacLaughlin, "Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için Ukraynalıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur," şeklinde ifade etti.