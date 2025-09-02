ABD'li Bakan Bessent: Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gelebilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, 3 yıla yakın bir süredir devam ediyor.

Bu kapsamda Fox News’e konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde söylediği şeylerin tam tersini yaptığını ve "utanç verici bir şekilde bombardıman kampanyasını artırdığını" söyledi.

"TRUMP İLE BİRLİKTE TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Bessent, Moskova’ya karşı olası adımlara dair soruya bir soruya ise "Başkan (Donald) Trump ile birlikte tüm seçenekler masada ve bunları bu hafta çok yakından inceleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

TRUMP 'SAVAŞIN SONLANIP SONLANMAYACAĞI İKİ HAFTA İÇİNDE BELİRLENECEK' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile yaptığı zirvenin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını "iki hafta içinde" öğreneceğini söylemiş, Moskova'ya yönelik olası yaptırımlara da işaret etmişti.

"BÜYÜK YAPTIRIMLAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Trump, ilerleme kaydedilememesi durumunda "büyük yaptırımlar ya da büyük tarifeler veya her ikisinin birden" gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Alaska zirvesinin ardından, Trump'ın yeni yaptırımlar uygulama seçeneğine sahip olduğunu ancak bunun "görüşmelerin sonu" anlamına geleceğini belirtmişti.