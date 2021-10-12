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    ABD'li donanma mühendisi denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı

    Nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili hassas bilgileri yabancı ajan olduğunu düşündükleri kişiye iletme suçlamasıyla tutuklanan çiftin, ödemeyi kripto parayla aldığı öğrenildi.
    • AA
    • 12.10.2021 - 07:52
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 09:17
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    ABD'li donanma mühendisi denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı

    ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana Toebbe'nin, Batı Virginia'da bir yıldan fazla bir süre gizli görevdeki yabancı bir ülke ajanıymış gibi davranan bir FBI ajanına gizli bilgileri sattıktan sonra tutuklandıklarını bildirdi.

    Açıklamada, Toebbe ve eşinin “nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili bilgileri yabancı bir ülkeye iletmekle” suçlandığı kaydedildi.

    AYLARCA YAZIŞTI

    Pazar günü mührü açılan mahkeme belgelerinde, aktif ulusal güvenlik erişim yetkisine sahip olan Jonathan Toebbe, “Nisan 2020'de yabancı bir hükümete sınırlı bilgi örneği ve daha fazlasını sağlama teklifi içeren bir paket gönderdiği ve ardından şifreli olarak iletişim kurmaya başladığı” ifade edildi.

    Belgelerde, yabancı bir ülke ajanı diye FBI ajanına e-mail atan Toebbe'nin, bu yazışmalarının aylarca devam ettiği ve binlerce dolarlık kripto para karşılığında gizli verileri satma anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

    ABD li donanma mühendisi denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı #1

    KRİPTO PARAYLA ÖDEME YAPTI

    FBI ajanının, 8 Haziran 2021'de Jonathan Toebbe'ye “iyi niyet” ödemesi olarak 10 bin dolarlık kripto para gönderdiği ifade edilen belgelerde, iki hafta sonra Toebbe'nin Batı Virginia'ya gittiği ve karısının gözcülük yaptığı sırada boş bir yapıya bir hafıza kartı bıraktığı belirtildi.

    Daha sonra 20 bin dolarlık bir ödemenin ardından Toebbe'nin, FBI ajanına diskin kilidini açacak bir şifre verdiği kaydedildi.

    ABD li donanma mühendisi denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı #2

    TUTUKLANDI

    Toebbe, Batı Virginia'da başka bir paket bırakma girişiminde bulunduğu 9 Ekim'de tutuklandı.

    ABD li donanma mühendisi denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı #3

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