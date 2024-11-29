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Haber Merkezi

ABD'li bir fenomenin ilgi çekmek için başvurduğu yöntem, görenlerin ağzını açık bıraktı.

Yaptığı ilginç yemek videoları ile ünlenen Kate Heintzelman'ın Instagram'da paylaştığı Şükran Günü Hindisi tarifi, tepkilerin odağı oldu.

HİNDİYİ TUVALETTE SOSLADI

Çiğ hindiyi klozetin içine koyarak soslayan ve iç harcını yerleştiren fenomen, bu anları kaydederek hesabında paylaştı.

Hindiyi yüksek sıcaklıkta pişirdiği için mikrop bulaşmadığı konusunda ısrarcı olan Heintzelman, takipçileriyle inatlaştı.

"MİKROPLAR PİŞERKEN ÖLDÜ"

Fenomen, tepkilerin ardından videonun altına şu notu düştü: “Şükran Günü yemeği yapma sırası size geldiğinde ama ne yaptığınızı bilmediğinizde… Ayrıca mikroplar 140 derecede ölür diye korkmayın. Ben bunu 300 derecede pişirdim.”

Takipçileri, sürekli ilgi çekmek için sağlıksız teknikler ve tarifler yaparak izlenme hedefleyen fenomeni topa tuttu.