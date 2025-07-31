ABD'li hemşire Gazze'den çağrı yaptı: Kendi gözünüzle görün

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilmeye devam ediliyor.

Bölgede gönüllü olarak görev yapan Amerikalı hemşire Elidalis Burgos, sosyal medyadan bir görüntülü mesaj yayımladı.

Burgos, mesajında temmuz ayı başından bu yana Gazze'deki hastanede görev yaptığını belirtti.

TRUMP'IN ELÇİSİNİ GAZZE'YE DAVET ETTİ

İsrail'i ziyaret etmesi beklenen Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'a seslenen Burgos, "Kendisini Gazze'ye davet ediyorum. (Gazze'nin) İçine gelin ve (Gazze'deki durumu) kendiniz görün.

Başkalarının söylediklerine inanmayın, kendi gözlerinizle görün." ifadelerini kullandı.

Burgos, Witkoff'un Gazze'ye gelmesi halinde buradaki hastaneleri gezerek tedavi gören hastaları, yaralıları ve yerinden olmuş Filistinlileri kendi gözleriyle görebileceğini kaydetti.

İSRAİL'E GİDECEĞİ AÇIKLANDI

Yerel basında çıkan haberde, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle büyük bir insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'deki durumu görüşmek için İsrail'e gideceği bildirildi.

Witkoff'un ayrıca tartışmaların odağındaki ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'deki bir dağıtım merkezlerini de ziyaret edebileceği aktarıldı.