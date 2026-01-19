Suriye'nin enerji altyapısı, artık Suriye Devleti'nin kontrolünde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır Suriye'nin topraklarını işgal eden terör örgütü YPG, Suriye halkının hakkı olan gelirlerle terörü finanse etti.

Aralık 2024'te gerçekleşen devrimin 1 yılı geride bırakmasının ardından, terör örgütü YPG'ye tanınan entegrasyon seçeneği de, örgüt tarafından suistimal edildi.

Geçtiğimiz hafta Suriye ordusunun ilk olarak Halep'in iki mahallesini işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığı süpürme operasyonu, tıpkı devrimin başladığı günlerdeki gibi çok hızlı bir şekilde neticeye ulaştı.

İşgal ettikleri topraklardan bir bir çıkarılan örgüt mensupları, sıkıştıkları noktalarda talep ettikleri insani koridorlar ve tahliyelerle YPG'nin elinde tuttuğu Tabka ve Rakka'ya gönderildi.

Fakat üzerinden 3 gün geçmeden, Suriye ordusu Tabka, Meskene ve Rakka gibi terör örgütü YPG'nin elinde tuttuğu kentlerin kapısına dayandı, ve örgüt mensupları bu kentlerden de çıkarıldı. 18 Ocak'ta ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG'nin tam entegrasyonu kabul ettiğini duyurarak fiilen YPG'nin Suriye'deki varlığının sona erdiğini ilan etti.

PETROL SAHALARINDA KONTROL SAĞLANDI

Tüm bunlar yaşanırken, Suriye'nin hakkı olan enerji kaynakları da örgütün kontrolünden alınarak Suriye Devleti'nin kontrolüne geçirildi.

Suriye’nin doğusunda yaşanan son gelişmelerde ele geçirilen petrol ve doğal gaz sahaları, Rakka ve çevresindeki dengeleri köklü biçimde değiştirdi.

Deyrizor’da başlayan ve enerji kaynaklarının kontrolünün yeniden sağlanmasıyla ivme kazanan süreç, Rakka ilinde YPG/SDG varlığının büyük ölçüde sona ermesiyle sonuçlandı.

Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası’nın Deyrizor’da örgütten alınmasının ardından YPG/SDG’nin bölgedeki en önemli finans ve lojistik damarları kesilmiş oldu.

Suriye ordusu, Rakka kırsalında bulunan Sevra Petrol Sahası’nın da kontrolünü ele geçirerek örgütün bölgedeki son enerji kaynağını da kaybetmesini sağladı.

SURİYE GÜÇLERİNİN MAZOT VİDEOSU VİRAL OLDU

Terör örgütü YPG'nin, Suriye ordusu karşısında varlık gösteremeyerek işgal ettiği bölgelerden çıkarılmasının ardından, Suriye ordusuna mensup güçlerin araçlarının depolarına mazot doldururken çektikleri bir videoda sosyal medyanın en çok izlenen ve paylaşılanları arasına girdi.

ENTEGRASYON ANLAŞMASINDA ENERJİ DETAYI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Anlaşmanın 4'üncü maddesine göre ise Suriye hükümeti, kaynakların Suriye devletine dönmesini sağlamak için Suriye güvenlik güçleri tarafından korunması suretiyle bölgedeki tüm sınır geçişlerinin, petrol ve doğal gaz alanlarının kontrolünü ele alacak.