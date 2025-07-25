ABD'li kongre üyesinden skandal açıklama: Bırakın Filistinliler açlıktan ölsün

İsrail’in ağır ambargosu altındaki Gazze Şeridi’nde açlıktan kaynaklı can kayıpları yaşanırken, uluslararası kamuoyundan Tel Aviv yönetimine yönelik sert tepkiler yükseliyor.

Öte yandan, ABD Kongre Üyesi Randy Fine, Filistinli çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren bir haberi olumlu ifadelerle paylaşarak tepkilere neden oldu.

"O ZAMANA KADAR AÇLIKTAN ÖLÜN"

Temsilciler Meclisi’ndeki en kışkırtıcı Cumhuriyetçi temsilcilerden Randy Fine, açlığın askeri taktik olarak kullanılarak sivilleri hedef alma stratejisine arka çıktı.

Randy Fine, “Rehineleri serbest bırakın. O zamana kadar açlıktan ölün.” dedi.

GAZZE’NİN NÜKLEERLE VURULMASINI İSTEDİ

Daha önce de tepki çeken sözler sarf eden Randy Fine, Fox News’e verdiği bir röportajda, Gazze’ye “nükleer bomba” atılması gerektiğini söylemişti.

İSRAİL ABLUKASI VE SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'de bugüne kadar 81'i çocuk en az 113 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi yaralandı.