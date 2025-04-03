ABD'li modelin ilginç alışkanlığı: Kendi idrarını içiyor

Haber Merkezi

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan eski model ve sağlık koçu Troy Casey, yıllardır sürdürdüğü alışkanlığı ile herkesi şaşkınlığa uğratıyor.

Sosyal medya üzerinden sağlıklı içecek ve yemek tarifleri veren Casey, takipçileriyle yıllardır uyguladığı, formunu ve sağlığını buna borçlu olduğunu belirttiği bir sırrını paylaştı.

Casey, yıllardır her gün kendi idrarını içtiğini açıkladı.

KENDİ İDRARINI İÇİYOR

Bu açıklamasının ardından tüm dünyada konuşulmaya başlayan sağlık koçu, kendini savundu.

Casey, "Bence bu, iç organlarınıza kendiniz hakkında biraz daha fazla şey öğretiyor. İdrarda kök hücreler, amino asitler ve antikorlar bulunur. Sabah idrarınızı içtiğiniz anda neyin yanlış olduğunu anlarsınız." açıklamasında bulundu.

"100 YIL YAŞAYACAĞIM"

Casey, sabah idrarının ilk ve son kısımlarını atarak ve orta kısmını bir fincan veya kavanozda toplayarak belirli bir yöntem izliyor. Bu bölümün en fazla kök hücre içerdiğine inanıyor.

Sözde sağlık koçu, "Sabah idrarında en fazla kök hücre bulunuyor ve bunu üç haftaya kadar fermente ederseniz, yüz milyonlarca kök hücreye sahip oluyorsunuz" iddiasında bulunarak bu yöntemle 100 yaşına kadar yaşamayı planladığını açıkladı.

20 YILDIR DEVAM EDİYOR

Casey, idrar terapisini ilk olarak, idrar döngüsü adı verilen bir yöntemle kendini hastalıktan iyileştirdiğini iddia eden bir nefes egzersizi koçundan öğrendiğini açıkladı.

Belli bir süre boyunca sadece kendi idrarını ve bir miktar temiz su tükettiğini anlatan Casey, bu uygulamayı 20 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

UZMANLAR UYARDI

Casey, sosyal medyadaki takipçilerine bu uygulamayı onların da yapması için çağrıda bulundu.

Bu çağrının ardından uygulamanın da zararları tartışılmaya başlandı.

ABD'li araştırmacılar, "İdrar çoğunlukla su ve tuzdan oluşur, bu da sizi susuz bırakır. Böbrekleriniz toksinlerden kurtulmaya çalışır ve idrar içerseniz toksinleri tekrar vücudunuza sokarsınız," diye uyarıda bulundu.