ABD'li Müslüman kuruluştan İsrail'in STK kararına tepki

İsrail'in Gazze'ye yönelik sert yaklaşımları ateşkese rağmen sürüyor.

İsrail, sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskıcı bir karar aldı ve kaydını yenilemeyen kuruluşların faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

"ACIMASIZ BİR ADIM"

Açıklamada, "Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer 36 yardım kuruluşunu yasaklamak, daha önce görülmemiş ve acımasız bir adımdır." ifadesine yer verildi.

"SOYKIRIMA RAĞMEN HİÇBİR BEDEL ÖDEMEDİ"

İsrail hükümetinin "tamamen kontrolden çıktığına" işaret edilen açıklamada, bunun nedeninin ise "soykırım işlemesine rağmen hiçbir hukuki bedel ödememesi" olduğu kaydedildi.

"LOBİYİ DEĞİL HALKI DİNLEME ZAMANI"

Açıklamada, "Şimdi Kongre'nin (İsrail yanlısı lobi) Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesini (AIPAC) değil, Amerikan halkını dinleme zamanıdır." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN STK POLİTİKASI

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım gönderemeyecek.