Trump, yeni yıl kararının 'dünyada barış' olduğunu söyledi

Dünya, birçok farklı bölgede yapılan kutlamalarla 2026 yılına 'merhaba' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yeni yılı Florida'da karşıladı.

YENİ YIL KARARINI SÖYLEDİ

Eşi Melania Trump ile salona girdiği esnada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti.

Trump ise bu soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış." yanıtını verdi.

Trump'a etkinlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti.