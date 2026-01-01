Abone ol: Google News

Trump, yeni yıl kararının 'dünyada barış' olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorusu üzerine 2026 için yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu ifade etti.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 11:45
  • ABD Başkanı Trump, 2026 yılına girerken yeni yıl kararını "dünyada barış" olarak açıkladı.
  • Trump, yılbaşını Florida'da, eşi Melania ile karşıladı.
  • Etkinlikte Trump'a, İsrail Başbakanı Netanyahu da eşlik etti.

Dünya, birçok farklı bölgede yapılan kutlamalarla 2026 yılına 'merhaba' dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump ise yeni yılı Florida'da karşıladı.

YENİ YIL KARARINI SÖYLEDİ 

Eşi Melania Trump ile salona girdiği esnada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti.

Trump ise bu soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış." yanıtını verdi.

Trump'a etkinlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti.

