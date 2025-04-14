ABD'li müzik grubu Green Day, Hz. İsa’ya yazılan şarkıyı Filistin için uyarladı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından on binlerce müzikseveri çeken Coachella Festivali, bu yıl da sadece ritmiyle değil, sahnesinden yükselen mesajlarla da yankı uyandırdı.

Milyonların takip ettiği sahnede, Filistinlilere destek mesajı verildi.

HZ. İSA'YA YAZILAN ŞARKIYI FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUDULAR

Kaliforniya'daki Coachella Müzik Festivali'nde hafta sonu sahneye çıkan pop-punk rock grubunun "Jesus of Suburbia" isimli şarkının sözlerini Filistinli çocuklar için değiştirerek okuduğunu gösteren videolar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR GİBİ ACIDAN KAÇMAK"

Müzik festivalinde, grubun solisti Billie Joe Armstrong, ilk kez 2004'te yayımladıkları ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini anlatan şarkının sözlerinde değişiklik yaparak, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu ölen Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkati çekti.

1990'larda ünlenen grubun solisti Armstrong'un sahnede, "kurban edildiğinde acıdan kaçmak" şeklindeki dizeyi, "Filistinli çocuklar gibi acıdan kaçmak" şeklinde okumasıyla kalabalığın coşkusunu artırdığı görüldü.

ALKIŞLAR VE ISLIKLAR STADYUMU İNLETTİ

Armstrong'un Filistin vurgusu, konser katılımcılarının alkış ve ıslıklarıyla destek bulurken, konserdeki coşkulu anlar grubun hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Şarkının Filistin'le ilgili bölümünü içeren paylaşımlar, sosyal medyada on binlerce görüntülenmeye ulaştı.

Green Day, yaklaşık 40 yıldır müzikleri ile dünyadaki adaletsizliklere dikkati çekmeyi hedefliyor.