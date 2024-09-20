ABD'li Senatör Sanders: ABD, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü ABD'li bağımsız senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X'te yayımladığı bir konuşmasında İsrail'i hedef alarak, "Amerika, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü" cümlelerini kurdu.

Haber Merkezi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürüyor.

ABD, çatışmaların başladığı ilk günden bu yana İsrail'e yönelik desteğine devam ediyor.

Bu süreçte İsrail'e ABD tarafından yapılan maddi desteğe karşı çıkan sesler de oldu.

"ABD, İSRAİL'E PARA VERMENİN HATA OLDUĞUNU GÖRDÜ"

Onlardan biri olan ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X üzerinden bir konuşma yayımladı.

Sanders yaptığı konuşmada, "Amerika, İsrail'e para vermenin hata olduğunu gördü" dedi.

İSRAİL'E SİLAH SATIŞININ DURDURULMASI İÇİN TASARI SUNACAK

Dün de yazılı bir açıklama yayımlayan Sanders, İsrail'e yönelik silah satışlarının durdurulması için yeni bir girişimde bulunmuştu.

Senato üyelerine gönderdiği mesajda, Sanders gelecek hafta bu konuda bir yasa tasarısı sunacağını belirtti ve İsrail'e silah satışını engellemenin tek çözüm yolunun bu olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de 41 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarında, ABD yapımı silahların yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkat çeken Sanders, ABD'nin kısa süre önce İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı için onay verdiğini hatırlattı.

Sanders, "ABD, Gazze'deki bu insani trajedinin suç ortağı olamaz." şeklinde sert bir ifadede bulundu.