ABD'li ünlü siyaset bilimci: Gazze'deki soykırım nedeniyle Demokratlara oy vermeyeceğim

AA

ABD seçiminde sona yaklaşıldı.

Milyonlarca seçmen, bugün ülkenin kaderini belirleyecek ismi seçmek için sandık başına gidiyor.

Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki yarışın galibi bu seçimle belirlenecek.

Sandıkların kurulması ve bazı eyaletlerde oylamanın başlamasıyla dünyaca ünlü bir isimden, çarpıcı bir açıklama geldi.

"GAZZE SOYKIRIMINA ORTAK OLAN DEMOKRATLARA OY VERMEYECEĞİM"

Dünyaca ünlü Amerikalı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler profesörü John Mearsheimer, ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki soykırımında suç ortağı olduğunu kaydederek Demokratlara oy vermeyeceğini açıkladı.

Mearsheimer, "Gazze'deki soykırım nedeniyle Demokratlara oy vermeyeceğim. Biden yönetiminin soykırımın suç ortağı olduğunu düşünüyorum ve soykırım benim için kırmızı çizgi. Biden ya da (ABD'de Demokratların adayı) Kamala Harris'e asla oy vermem çünkü soykırımın suç ortağılar." dedi.

"ETNİK TEMİZLİK SOYKIRIMA DÖNÜŞTÜ"

Filistin meselesindeki uygun görüşün İsrail'i kınamak olduğunu ifade eden Mearsheimer, Almanya ve ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda "suç ortağı" olmalarından dolayı şaşkın olduğunu söyledi.

Mearsheimer, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'yi "temizlemek için fırsat gördüğünü" aktararak, şunları söyledi:

İsrail, etnik temizlik amacıyla sivilleri hedef alan bir cezalandırma kampanyası yürüttü. Filistinlileri kovmakta başarılı olamadılar. Filistinlileri ezmeye, bombalamaya, daha fazla Filistinliyi evlerinden çıkarmaya devam ettiler, aç bırakma stratejisi izlemeye başladılar. Etnik temizlik işe yaramadığı için soykırıma dönüştü, toplu katliamdı ama sonra soykırıma dönüştü.

TRUMP'A DA OY VERMEYECEK

Ayrıca Mearsheimer, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a da oy vermeyeceğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.