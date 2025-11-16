ABD'li yetkililerin Donald Trump'ı nükleer testten caydırmak istediği öne sürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi içinde nükleer silah testlerinin başlamasına sıcak bakmayan isimler bulunuyor.

CNN'nin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Nükleer Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Yöneticisi Brandon M. Williams ve ABD Ulusal Laboratuvarları yetkililerinin Trump'ın geçen ay talimat verdiği nükleer silah testlerinin başlaması fikrinin makul olmadığını düşündükleri ileri sürüldü.

Söz konusu yetkililerin bu düşüncelerini paylaşmak ve Trump'ı nükleer silah testlerine başlanması talimatından caydırmak için gelecek günlerde Beyaz Saray'a çıkmayı planladıkları belirtildi.

TRUMP'TAN NÜKLEER SİLAH TESTLERİNE BAŞLANMASI TALİMATI

Trump, 29 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diğer ülkelerin test programları nedeniyle ABD Savaş Bakanlığı'na 'derhal' nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunan Trump, "Nükleerin muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, resmi olarak son nükleer denemesini eski Başkan George H. W. Bush döneminde 1992'de yapmış ve uygulama 1996'da eski Başkan Bill Clinton tarafından yasaklanmıştı.