ABD'nin Akdeniz'deki savaş gemisinden uçak düştü

Akdeniz’de görev yapan ABD gemisi Harry S. Truman sert rüzgardan etkilendi. Gemideki F-18/A savaş uçağı, denize devrildi.

Birçok deniz yolunda savaş gemilerini bulunduran ABD’nin Akdeniz’de görevli Harry S. Truman adlı gemisi rüzgardan etkilendi.

Gemide konuşlu halde bulunan F-18/A isimli savaş uçağı, rüzgarın etkisiyle denize devrildi.

ABD açıklama yaptı

ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18 Super Hornet jetinin 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtuğu" bildirildi.

Bir denizci hafif yaralı

Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı." bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada başka detay verilmedi.

Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.